Shay Mitchell sfoggia il pancino in Sardegna

Vacanze italiane anche per Shay Mitchell che in questo momento si sta godendo il sole della Sardegna.

Dopo aver annunciato a sorpresa di essere in dolce attesa, la star di “Pretty Little Liars” ha deciso di affrontare un viaggio transoceanico insieme al suo pancino e all’amica dj Alex Merrell. È stata proprio quest’ultima a postare su Instagram lo scatto bellissimo che vedete qui sopra nel quale Shay sfoggia con orgoglio le sue rotondità da futura mamma, fasciata in un bikini striminzito sui toni dell’oro ed un paio di occhiali da sole scuri.

Qui sotto, invece, ecco la bella mom-to-be mentre si rilassa su uno scoglio, sdraiata al sole.