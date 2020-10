Anna Wntour divorzia dopo 20 anni

Erano una delle coppie più longeve nel patinato mondo dello showbitz, ma anche per Anna Wintour e suo marito Shelby Bryan è arrivato il momento di dirsi addio.

La direttrice di Vogue America e l’imprenditore nel mondo delle telecomunicazioni hanno infatti deciso di divorziare dopo ben 20 anni di matrimonio.

A rivelarle la notizia ci ha pensato Page Six secondo il quale negli ultimi tempi Bryan si sarebbe riavvicinato alla sua ex moglie e madre dei suoi figli Katherine Bryan.

“Hanno figli insieme e sono amici. Non c’è altro ” ha tuonato un insider.

Tuttavia Anna e Shelby non si fanno vedere insieme da un po’ e, secondo i bene informati, l’uomo avrebbe trascorso il periodo di quarantena in Texas, lontano da quella che ormai è la sua ex moglie.