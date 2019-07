Anne Hathaway è incinta

Seconda cicogna in arrivo per Anne Hathaway che nei giorni scorsi ha annunciato al mondo di essere in dolce attesa.

L’indimenticabile protagonista di “Il Diavolo Veste Prada“, 37 anni da compiere il prossimo 12 novembre, ha pubblicato sui social un selfie allo specchio per mostrare al mondo il suo pancino, frutto dell’amore col marito Adam Shulman.

“Non è per un film” ha commentato poi nella caption “A tutte quelle persone che attraversano l’infermo dell’infertilità, per favore sappiate che entrambe le volte il nostro percorso non è stato semplice. Vi mando una dose extra di affetto.”

Anne è diventata mamma per la prima volta nel marzo del 2016 grazie a Jonathan Rosebanks.