Bella Hadid è la più bella al mondo secondo la scienza

Nella lista dei motivi per cui invidiare Bella Hadid, segnate pure questo: la modella è stata eletta donna più bella al mondo da uno studio condotto dal chirurgo plastico Julian De Silva, direttore del Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plasic Surgery di Londra.

Secondo lo scienziato infatti Bella avrebbe un viso tanto perfetto da rispettare appieno i canoni di bellezza imposti dalla Golden Ratio, un’equazione basata sulla cosiddetta sezione aurea o, meglio ancora, sezione divina.

Dopo aver analizzato i volti di diverse donne del mondo dello spettacolo, De Silva avrebbe eletto proprio la sorella minore di Gigi Hadid come donna col volto più perfetto al mondo, capace di avvicinarsi alla Golden Ratio con una percentuale di 94,35%.

A conquistare il secondo posto invece è stata Beyonce, seguita poi da Amber Heard e Ariana Grande.