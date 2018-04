Bella Hadid in topless su Instagram

Bella Hadid ha deciso di rivelare al mondo il suo lato più sexy e malizioso e per farlo non si è servita dell’ennesima campagna pubblicitaria per qualche griffe prestigiosa.

La modella mora che ha conquistato il mondo della moda, ha infatti voluto regalare ai fan che la seguono su Instagram un’istantanea rubata ad un momento di puro relax quando, in occasione del Coachella 2018, è rimasta in topless per prendere il sole.

Sdraiata a bordo piscina, Bella posa coprendosi il seno con un braccio e intanto, dopo mesi di duro lavoro in giro per il mondo, si concede un momento di pausa.

Proprio la presenza di Bella Hadid al Coachella 2018 è al centro di un gossip decisamente succoso. Secondo E! News la sorella minore di Gigi sarebbe stata avvistata mentre baciava il suo ex fidanzato The Weekend durante un party. A placare gli animi, però, ci ha pensato proprio la musa di Dior Beauty che su Instagram ha commentato: “Non ero io!”