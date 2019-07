Bella Hadid irriconoscibile sul set

Capelli castani, pelle ambrata e zigomi scolpiti: Bella Hadid è riuscita a conquistare senza riserve il mondo della moda col suo fascino magnetico e malizioso. La sorella minore di Gigi, però, non si tura indietro difronte alle nuove sfide e di recente, sul set di un nuovo shooting, ha accettato di cambiare radicalmente look.

Non ci credete? Scorrete la pagina fino in basso per vedere una Bella irriconoscibile.

Caschetto corto e liscio, con tanto di frangetta e declinato in una nuance di rosso piuttosto vivace e accesa, occhi verdi incorniciati da un eyeliner che definisce il suo occhio tanto nella parte superiore quanto in quella inferiore e pelle diafana, illuminata appena da un blush corallo.

Bellissima anche in questa versione inedita e sopra le righe.