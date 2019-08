Brian Austin Green “All’inizio non volevo una storia seria con Megan Fox”

Brian Austin Green e Megan Fox fanno coppia fissa dal 2007, ma a conti fatti non sappiamo molto della loro lovestory.

Per fortuna, il protagonista di “BH 90210″ ha deciso di porre rimedio a questa mancanza di informazioni e di recente, in occasione di un’intervista per il podcast Barstool Sports di KFC Radio, ha raccontato qualcosa di molto interessante sui primi momenti insieme alla madre dei suoi bambini.

“Quando ho incontrato Megan (sul set della serie TV “Hope & Faith”) era giovanissima.” ha spiegato l’attore “Pensavo che tra noi due non potesse succedere nulla così ho lasciato perdere. Lei però è stata molto insistente… per fortuna.”

Nel 2007 Megan Fox era appena diventata maggiorenne e cominciava a muovere i primi passi nel mondo dello showbitz, il grande successo arrivò subito dopo grazie al suo ruolo da portagonista di “Transformers” accanto a Shia LaBeouf.

Fu quando la mora dagli occhi felini si mostrò intenzionata a rivolgere altrove le sue attenzioni che Brian cambiò idea sulla loro relazione:

“Le ho detto: ‘Aspetta un secondo, per favore’. È stato allora che ho capito di essere fregato, che volevo averla tutta per me.”

Brian Austin Green e Megan Fox si sono giurati amore eterno nel 2010 e sono diventati genitori di tre maschietti. Nel 2015 i due erano a un passo dal divorzio, ma, dopo un periodo di separazione, riuscirono a sanare le loro incomprensioni.