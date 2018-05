Channing Tatum, auguri a Jenna per il Mother’s Day

Il matrimonio tra Chunning Tatum e Jenna Dewan non avrà avuto l’happy ending, ma possiamo confermare che tra i due ci sia un legame di amicizia davvero speciale.

A darcene conferma ci ha pensato proprio il sexy protagonista di “Magic Mike” che durate il weekend ha voluto augurare una buona festa della mamma alla sua ex moglie.

“Buona festa della mamma a tutti quanti. Jenna, buona festa della mamma piccola.” queste le parole del 38enne che ha condiviso su Instagram un breve video “Mamma, buona festa della mamma, spero che ti godrai questa splendida giornata. Vi voglio bene ragazzi.”

Anche se la notizia della separazione tra Chunngin e Jenna ha spezzato il cuore a milioni di fan sparsi in tutto il mondo, l’ex coppia è intenzionata a mostrarsi più unita che mai, se non altro per il bene della piccola Everly.