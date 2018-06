Chris Pratt ha un nuovo amore?

Nonostante gli impegni legati alla promozione di “Jurassic World- Il Regno Distrutto”, Chris Pratt avrebbe trovato il tempo per un nuovo amore.

L’attore, 38 anni, ritornato single poco meno di un anno fa dopo la fine del suo matrimonio con Anna Faris, è stato pizzicato dai paparazzi di TMZ in compagnia di Katherine Schwarzenegger, figlia 28enne di Arnold e Maria Shriver. Nelle foto pubblicate in esclusiva dal sito americano, i due appaiono piuttosto in confidenza mentre si godono un picnic sotto il sole di Santa Barbara chiacchierando allegramente.

Seppur figlia d’arte, la vita di Katherine, interior designer e blogger, si svolge ben lontana dal mondo hollywoodiano, ma, a quanto pare, ha tutte le carte in regola per far capitolare uno degli scapoli più ambiti dello showbiz.