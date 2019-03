Farrah Abraham come Kourtney Kardashian su Instagram

Nelle scorse ore, la chiacchieratissima pornostar Farrah Abraham, diventata popolare in tutto il mondo grazie al programma “Sedici Anni Incinta“, ha deciso di fare capitolare i suoi fan condividendo sui social uno scatto davvero bollente.

Seduta sul bordo di un lavandino, la 27enne, mamma da 10 anni della piccola Sophia, si è lasciata immortalare completamente nuda, coperta appena dal laptop e dal cupcake che stringe tra le mani.

“Il lunedì è multitask. Non riesco mai a finire di prepararmi e, dal momento in cui mi sveglio, le chiamate ed i meeting sembrano non finire mai.” ha scritto Farrah nella caption di Instagram.

La foto in questione è chiaramente ispirata a quella postata nelle scorse settimane da Kourtney Kardashian e legata ad un nuovo progetto professionale, tutt’ora avvolto nel mistero.