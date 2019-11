Justin Timberlake ha tradito Jessica Biel con Alisha Wainwright?

Durante il weekend il mondo del gossip è impazzito dopo che “The Sun” ha pubblicato in esclusiva alcuni scatti e un video a dir poco equivoci che vedono come protagonisti Justin Timberlake e la collega Alisha Wainwright.

I due sono stati paparazzati seduti al tavolo esterno di un pub di New Orleans: chiacchiere tra amici, sorrisi complici, la mano di lei sul ginocchio di lui, la mano di lei nella mano di lui. Insomma, quella che sembrava essere a tutti gli effetti un’innocente serata tra amici e colleghi si è trasformata in poche ore nella prova concreta del comportamento fedifrago dell’attore e cantante, ai danni della povera Jessica Biel.

Ma sarà tutto vero?

“Macchè” ha spiegato una fonte a People “È un atteggiamento del tutto innocente. C’è un balcone, c’è un gruppo di amici e non è successo proprio nulla. Laggiù stanno girando ‘Palmer‘, Justin e Alisha recitano insieme e le riprese procedono alla grande. Certo dal video e dalle foto potrebbe sembrare che tra i due sia successo qualcosa, ma non c’è nulla di vero. C’erano un po’ di amici, gli addetti ai lavori. Si conoscono tutti e si stavano rilassando. Ma andiamo, erano sul balcone di un pub a New Orleans, lui è una persona molto conosciuta. Non era niente.”