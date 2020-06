Katy Perry: “Ho pensato al suicidio”

A poche settimane dal primo incontro con la sua bambina, la futura mamma Katy Perry ha deciso di aprirsi pubblicamente riguardo la sua salute mentale. Intervistata da CBC Radio One,la cantante ha voluto parlare con onestà del periodo più buio della sua vita durante il quale, in poco tempo, ha dovuto affrontare prima la rottura dal suo fidanzato Orlando Bloom e poi il flop dell’album “Witness“.

“Persi il sorriso. Non so se il mio sorriso fosse il mio sorriso più autentico, ma sorridevo da molto tempo, era una sorta di convalida: avevo l’amore e l’ammirazione del mondo esterno, ma poi tutto questo è cambiato.” “La mia carriera fino ad allora aveva seguito una traiettoria verso l’alto. Saliva, saliva e poi all’improvviso ha subito una piccola inversione di marcia- vista da una prospettiva esterna non era poi così grande probabilmente- ma per me è stato un vero e proprio terremoto.”

In quel periodo anche la vita sentimentale aveva subito un colpo basso:

“Avevo dato così tanto e in quel momento mi sentivo come se fossi stata spezzata a metà. Avevo rotto col mio ragazzo, lo stesso che oggi è il futuro papà della mia bambina, ma ero comunque felice all’idea di volare in alto col mio nuovo album, ma a conti fatti il mio album non mi ha più portato in alto… Così mi sono schiantata.”

Col senno di poi Katy, che parla di quel periodo come di una frattura, riconosce che tutto risponde a un disegno ben preciso, il periodo negativo le è servito per smettere di vivere da pop star e oggi è capace di gestire le emozioni negative.

“Probabilmente la cosa che mi ha salvato la vita è stata la gratitudine, perchè se non fosse stato per questa, mi sarei crogiolata nella mia tristezza e, probabilmente, l’avrei fatta finita. Ma ho trovato il modo per essere grata… Se le cose si fanno davvero difficili quando sono di cattivo umore- ancora oggi mi capita di avere dei momenti di sconforto- vado in giro e penso che di essere grata. Anche se sono di cattivo umore, sono grata. E questa è stata la mia luce alla fine del tunnel.”

Anche nel 2014 Katy aveva parlato di depressione e pensieri oscuri. La cantante aveva dovuto affrontare un periodo buio durante la separazione dall’ex marito Russell Brand e aveva deciso di parlarne nella canzone “By the Grace of God” nella quale cantava “Non ce la faccio più… Mi sono guardata allo specchio e ho deciso di restare. Non avrei lasciato che l’amore mi portasse così a fondo.”