Kim Kardashian e Ray J negano che esista un secondo sex tape

La questione del sex tape di Kim Kardashian e del suo ex Ray J è ritornata a galla nei giorni scorsi, dopo che Kanye West ha rivelato che esiste un secondo video.

Ye infatti ha raccontato di aver avuto tra le mani un laptop sul quale sarebbe stato memorizzato il filmino a luci rosse e di averlo consegnato a Kim qualche ora prima della sua apparizione al Saturday Night Live. La sua ex moglie a quel punto sarebbe scoppiata in un pianto di gioia.

Le parole di Kanye hanno fatto immediatamente il giro del mondo, tanto da spingere i diretti interessati a intervenire per smentire tutto quanto.

“Il computer e il disco rigido ottenuti avrebbero dovuto contenere il video originale e qualsiasi filmato invisibile. Dopo la revisione, non c’era nulla di sessuale nascosto, solo filmati sull’aereo per il Messico, filmati in un club e in un ristorante durante lo stesso viaggio.” ha spiegato il portavoce di Kim K.

“Kim rimane ferma nella sua convinzione che non esista un nuovo secondo nastro. Dopo 20 anni, desidera davvero andare avanti da questo capitolo [e] concentrarsi invece sulle cose positive che continua a fare come madre, imprenditrice e sostenitrice della riforma della giustizia“.

A poche ore di distanza, anche Ray J ha deciso di parlare per dire la sua, l’ha fatto attraverso la propria pagina Instagram sulla quale ha scritto che:

“Questa cosa deve finire. Anche io ho dei figli.”