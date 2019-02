Kourtney Kardashian costumino sexy in Messico

Per le sorelle Kardashian ogni occasione è buona per tirare fuori il costume dal proprio guardaroba. Se poi in programma c’è un viaggio a Cabo San Luca, Messico, è ancora meglio.

Nel weekend Kourtney, la più vecchia delle sister più famose al mondo, ha letteralmente mandato in tilt il web postando su Instagram una foto rubata alla sua ultima vacanza al mare. Nello scatto in questione la 39enne (40enne il prossimo 18 aprile!) sfoggia un trikini nero con inserti gold che mette in mostra la sua forma fisica tonica e femminile.

Il risultato? Più di un milione e mezzo di cuoricini!