Kourtney Kardashian fa impazzire i fan con vecchie foto

Chiusa in casa in quarantena, Kourtney Kardashian ha deciso di aprire l’album dei ricordi e condividere su Instagram alcuni scatti legati a quando la vita era decisamente più semplice rispetto ad oggi.

Costretta a rinunciare alle sue fughe al mare, la maggiore delle sorelle Kardashian ha riproposto sul social una foto scattata la scorsa estate in Sardegna, meta delle sue vacanze insieme ai figli Penelope, Mason e Reign. Blazer color ghiaccio, shorts azzurri e sandali nude, Kourth posa con sguardo felino, seduta su una poltrona in legno intarsiato.

In un secondo scatto la 40enne sfoggia invece un abito da sera in seta con una grossa tigre stampata sulla parte frontale: scollatissima e tirata a lucido, eccola pronta per una serata mondana.