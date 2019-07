Lady Gaga ha un nuovo amore?

Soltanto qualche giorno fa la rivista In Touch aveva mandato in visibilio i fan di tutto il mondo, sbattendo in prima pagina la notizia secondo cui Lady Gaga fosse andata a vivere a casa di Bradley Cooper. Mondo del gossip impazzito, romantici super eccitati all’idea che la “bruttina” di turno (ma, poi, bruttina a chi? Stiamo sempre parlando di una donna capace di vendere milioni di dischi in tutto il mondo e di aver collezionato 36milioni di follower soltanto su Instagram!) avesse fatto capitolare il bellone di Hollywood, fidanzatissimo con una delle donne più avvenenti al mondo, ma a quanto pare era tutto fumo.

A rivelarlo ci ha pensato People che ieri ha pubblicato in esclusiva delle foto a dir poco compromettenti di Miss Germanotta avvinghiata a un certo Dan Horton durante un brunch a Los Angeles. Con addosso poco o niente, Gaga è stata pizzicata mentre stampava un bacio sulle labbra all’amico, proprietario della Audio Engineering Consulting Group.

“Si sono baciati ed hanno chiacchierato fitto fitto” ha spiegato un testimone alla redazione dell’autorevole magazine. “Ironia della sorte, avevano un tavolo all’aperto che dava sul marciapiede quindi è evidente che non avessero alcuna intenzione di nascondersi. Lei sembrava molto felice.”

Lady Gaga è single ormai dallo scorso febbraio quando, durante la promozione di “A Star is Born“, ha mollato su due piedi il fidanzato Christian Carino.