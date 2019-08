Lea Michele è alle Hawaii

Non è tutto oro quello che luccica, così come non sono sempre vacanze quelle che portano una celebrity alle Hawaii. La foto qui sopra infatti ci inganna, facendoci credere che Lea Michele si stia godendo il suo meritato relax su una delle spiagge più belle al mondo, ma la realtà è ben diversa.

L’attrice si trova infatti sul set del suo nuovo film, la pellicola natalizia “Same Time Next Christmas“, e qui vi rimarrà per le prossime settimane.

“Che l’avventura abbia inizio” ha commentato con entusiasmo su Instagram appena arrivata sul set.

Naturalmente, la signora Reich sta approfittando di ogni minuto libero per godersi il posto da sogno che la sta ospitando di questi tempi, così eccola in bikini con tanto di fisico tonico, pronta a tuffarsi nell’Oceano.

E chi non vorrebbe un “back to work” come il suo?