Leona Lewis si è sposata in Italia

Anche la cantante Leona Lewis ha scelto l’Italia per il giorno del sì. Sabato scorso la 34enne ha giurato amore eterno al coreografo Dennis Jauch e l’ha fatto nella tenuta toscana di Sting, davanti ad un plotone composto da 180 invitati.

Secondo i rumor più accreditati, la cantante, che nel 2006 vinse l’edizione inglese di X Factor, avrebbe stupito i suoi ospiti con un triplo cambio di look: uno per la cerimonia, un secondo per la cena e un terzo, una jumpsuit scintillante, per il party finale. Purtroppo dovremo pazientare un po’ prima di vederla in tutto il suo splendore: la coppia avrebbe infatti venduto l’esclusiva delle immagini a Hello! Magazine.

Leona e Dennis sono legati da una lunga relazione iniziata nel 2010 nel backstage del The Labyrinth tour di lei durante il quale il 30enne era impiegato in qualità di ballerino. La proposta di nozze è arrivata esattamente un anno fa in occasione del loro ottavo anniversario.