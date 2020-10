Mariah Carey, con James Packer solo un amore platonico

Mariah Carey ha deciso di vuotare il sacco e rivelare al mondo alcuni dettagli della sua relazione con l’ex fidanzato James Packer.

Dopo aver rotto il fidanzamento a un passo dal sì, la cantante ha preso le distanze dall’imprenditore, tanto da non menzionarlo nel suo libro di memorie: “The Meaning of Mariah“.

A riguardo, la star di “All I Want For Christmas is You” ha spiegato al Guardian:

“Se era una relazione importante è nel libro. In caso contrario, non c’è.” e ha aggiunto “(Con James) non avevo una relazione fisica, a essere onesta.”

Mariah e James sono stati legati a cavallo tra il 2015 e il 2016. I due si sono fidanzati dopo appena 9 mesi d’amore, ma, proprio mentre preparavano le nozze, hanno deciso di prendere strade diverse.

In passato Mariah Carey ha rivelato di essere stata a letto con 5 uomini in tutta la sua vita, ora sappiamo che tra questi non compare il nome di James Packer.