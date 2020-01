Mexit: Queen Elizabeth ha deciso!

Dopo averci tenuto col fiato sospeso per tutto il fine settimana, finalmente nel pomeriggio di ieri la Regina Elisabetta ha emanato un comunicato ufficiale per far sapere ai suoi sudditi quale sarà la sorte di suo nipote Harry e della consorte Meghan.

Il comunicato è arrivato al termine di una riunione privatissima alla quale hanno preso parte non soltanto Queen Elisabeth e il principe dai capelli rossi, ma anche gli eredi al trono Carlo e William, oltre che, naturalmente, Meghan Markle che, secondo quanto trapelato, avrebbe presenziato in videoconferenza.

“Oggi la mia famiglia ha discusso in maniera costruttiva circa il futuro di mio nipote e della sua famiglia. Io e la mia famiglia appoggiamo totalmente il desiderio di Harry e Meghan di crearsi una nuova vita da giovane famiglia. Anche se avremmo preferito che rimanessero membri a tempo pieno della famiglia reale, rispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di vivere una vita indipendente come famiglia, pur restando una parte preziosa di noi.”

Dopo aver confermato pubblicamente di appoggiare la decisione dei nipoti, Elisabetta Seconda è tornata su alcuni dei punti che più di tutti hanno destato curiosità e interesse da parte del mondo intero:

“Harry e Meghan hanno chiarito che non vogliono affidarsi ai fondi pubblici durante la loro nuova vita. Pertanto abbiamo concordato che ci sarà un periodo di transizione durante il quale i duchi di Sussex divideranno il loro tempo tra il Canada e il Regno Unito.”

Nessun commento, invece, su cosa accadrà ai loro titoli nobiliari, un’annosa questione unica nella storia sulla quale la sovrana ha deciso di prendersi del tempo:

“Si tratta di questioni complesse che la mia famiglia risolverà e sulle quali c’è ancora molto lavoro da fare, ma ho chiesto di prendere le decisioni finali nei prossimi giorni.”

Insomma, Harry e Meghan sono liberi di crearsi una vita nuova, del tutto slegata dagli impegni legati alla Corona, potendo contare sul beneplacito – almeno in via ufficiale- della Regina Elisabetta, ma non di certo sui suoi soldi.