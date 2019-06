Priyanka Chopra conquista la cover di InStyle

Priyanka Chopra è la star dell’ultimo numero di InStyle Magazine.

La mogliettina di Nick Jonas si gode il suo momento felice, quello in cui la vita sentimentale e quella professionale camminano di pari passo, regalandole felicità e fama in tutto il mondo e, senza perdersi d’animo, risponde persino alle critiche meno lusinghiere.

A chi l’accusa di aver sposato il più piccolo dei Jonas Brother soltanto per interesse:

“Commentare certe cose così stupide significa farle diventare importanti perchè io stessa do loro importanza. Molta gente non capisce il mio modo di pensare, ma la mia non è una visone miope delle cose, quanto piuttosto un piano a lungo termine.”