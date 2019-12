Priyanka Chopra, la dedica social a Nick per il primo anniversario di nozze

Tanti auguri a Nick Jonas e Priyanka Chopra che nei giorni scorsi hanno festeggiato il loro primo anno da marito e moglie.

Dopo aver dato il suo regalo speciale al cantante, un cucciolo di pastore tedesco a cui è stato assegnato il nome di Gino, la star di “Quantico” ha deciso di festeggiare il suo giorno speciale con una speciale dedica pubblica, accompagnata da un paio di scatti rubati alle nozze.

“La mia promessa. Qui… Oggi… Per sempre. Mi porti gioia, grazia, equilibrio, emozione, passione… tutti nello stesso momento… Grazie per avermi trovata… Buon primo anniversario Marito… Nick Jonas ❤️💋. E grazie a tutti voi per l’amore e i messaggi di auguri. Ci sentiamo benedetti.”

Naturalmente anche Nick non ha perso l’occasione per gridare al mondo i suoi sentimenti per la bella mogliettina indiana:

“Un anno fa abbiamo detto sì per sempre… bene, il per sempre non è lungo abbastanza. Ti amo con tutto il mio cuore. Priyanka Chopra felice anniversario”.

Che romanticoni!