Reese Witherspoon in rosso a New York

Nel pieno della promozione di “Big Little Lies“, Reese Witherspoon è volata a New York dove sta dettando legge in fatto di stile.

Ammirata dalla donne di tutto il mondo per i suoi look femminili e romantici, ma mai stucchevoli, Reese ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae con un vestitino a portafoglio rosso fuoco, stretto in vita da una cintura ton sur ton e caratterizzato da un orlo irregolare.

“Estate a New York. Avete consigli su qualcosa di divertente da fare in città?” ha scritto la biondina nella caption del suo post quasi fosse un’influencer qualsiasi.

Quanto vi piace da 1 a 10?