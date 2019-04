Scarlett Johansson rivela la cosa peggiore che un fan le abbia mai detto

Nelle ultime settimane, complice la promozione di “Avengers: Endgame“, Scarlett Johannson è ritornata prepotentemente sotto i riflettori facendo sognare i milioni di fan che la venerano in tutto il mondo e non solo.

L’attrice sta attraversando il mondo intero per promuovere l’ultimo capitolo della saga dedicata ai supereroi Marvel e, durante una delle interviste di rito, si è lasciata sfuggire una confessione nient’affatto piacevole. Scarlett ha infatti raccontato quale sia stata la cosa peggiore che i fan le abbiano mai detto e non facciamo fatica a credere che, anche una donna dotata di cotanto sex appeal, possa essere rimasta di stucco.

“‘Wow, sei davvero bassa!’ mi viene detto continuamente.” ha spiegato la biondina a Comsopolitan UK “Mi dicono ‘Sei più bassa di quanto pensanssi’ ed io ogni volta mi chiedo ‘ma come si fa a dire una cosa del genere ad una persona?'”

Certo, non c’è niente di male ad avere una statura minuta, sia chiaro, ma non dev’essere affatto carino sentirsi dire “Caspita, come sei bassa!”, no?