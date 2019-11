Selena Gomez e Bella Hadid: il battibecco è social

Nelle scorse ore Selena Gomez e Bella Hadid hanno fatto chiacchierare il mondo intero con una scaramuccia social che non è di certo passata inosservata.

Tutto è nato quando la cantante texana ha deciso di sotterrare l’ascia di guerra e, dopo essere ritornare a seguire la modella su Instagram, ha pensato bene di lasciarle un messaggio carino sotto al suo ultimo post. “Sei meravigliosa” ha scritto, sfoderando una certa complicità femminile.

Peccato però che la sorella minore di Gigi Hadid non abbia per nulla gradito la cosa e,probabilmente convinta di non dare nell’occhio, abbia cancellato il post incriminato.

“Tu hai cercato di mostrare supporto nei confronti di un’altra donna, sei stata carina, ma la signorina Hadid ha cancellato il post.” ha commentato tagliante una follower.

“Che schifo!” la risposta lapidaria di Selena.

A questo punto immagino che i più smemorati si stiano chiedendo come mai tra Selena Gomez e Bella Hadid non corra buon sangue. Ebbene, provvederò io a rinfrescare loro la memoria ricordando che le due ragazze in passato hanno amato lo stesso uomo. Dopo aver rotto con Bella infatti, il cantante The Weeknd ebbe una breve liaison proprio con la Gomez che poi decise di piantarlo in asso per ritornare col suo fidanzatino storico Justin Bieber.