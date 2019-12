Vanessa Hudgens, fine anno sulla neve

Dopo aver trascorso le ferie estive in Sardegna, Vanessa Hudgens ritorna in Europa per trascorrere la fine del 2019 in totale relax. Questa volta la star di “Spring Breakers” ha scelto la Svizzera come meta della sua vacanza e si è goduta qualche giorno sulla neve, ospite in un resort extralusso di Vals.

A rivelarlo ci ha pensato lei stessa postando su Instagram una serie di foto che la ritraggono con un magnifico paesaggio innevato alle sue spalle.

“Perdonatemi se vi sto sommergendo di foto di montagna, ma ho pensato che tutto fosse così bello.” ha commentato nella didascalia del social “Che posto magico“.

Bellissima e in perfetta forma, sulla neve la Hudgens ha dettato legge in fatto di stile sfoggiando outfti black and white, spezzati da guanti rosso fuoco.