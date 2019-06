Amber Heard cambia look

Cambio di look per Amber Heard che, in vista dell’estate, si è concessa un piccolo colpo di testa. L’ex signora Deep ha infatti esordito su Instagram con una capigliatura rosa, perfettamente abbinata al suo rossetto.

“Chi ha bisogno di un paio di occhiali quando puoi vedere il mondo attraverso la tinta rosa dei tuoi capelli?” ha commentato sul social Amber che, per la sua piccola trasformazione, si è affidata alla parrucchiera delle star Lorri Goddard.

Non so voi, ma a me fa venire voglia di copiarla immediatamente perciò non posso fare altro che promuoverla a pieni voti.