Bikini retrò per Dakota Fanning che su Instagram ci da un assaggio delle tendenze che spopoleranno sulle spiagge di tutto il mondo nei mesi caldi del 2019.

L’attrice neo 25enne si gode un momento di relax al mare e non rinuncia all’idea di mostrare ai fan il suo look per l’occasione.

Costume due pezzi con slip a vita alta e reggiseno imbottito con stampa a quadri, cappellino di paglia a falda larga e collana che, scendendo lungo l’addome, le cinge la vita.

Splendida!