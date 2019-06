Bradley e Irina sono in crisi?

Guai in paradiso per Bradley Cooper e Irina Shayk che, dopo quattro anni d’amore, potrebbero essere ai ferri corti.

Nelle scorse ore la notizia ha fatto il giro del mondo dopo essere stata comunicata da Page Six che ha raccolto le indiscrezioni di un insider. Secondo quando riportato dalla testata giornalistica, la lovestory tra il protagonista di “A Star is Born” e la modella russa sarebbe appesa a un filo e nessuno dei due sarebbe più felice. A tenerli ancora legati sarebbe la piccola Lea, la figlia nata nel 2017, per il bene della quale entrambi sarebbero disposti a perseverare nel tentativo di far funzionare le cose.

Non è la prima volta che la stampa parla di una possibile crisi di coppia tra i due ed il fatto che Irina si sia presentata tutta sola durante il Met Gala del mese scorso non fa che rendere più credibili gli ultimi gossip.