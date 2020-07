Brookly Beckham, le foto della proposta

Sono passate poco meno di due settimane dall’annuncio ufficiale del fidanzamento tra Brooklyn Beckham e Nicola Pelts, ma a quanto pare i due piccioncini continuano ad avere alcuni assi nella manica.

In Puglia insieme al resto della famiglia Beckham, nelle scorse ore la coppietta felice ha deciso di condividere con i suoi fan alcune foto private scattate durante e subito dopo la proposta di matrimonio, proposta che, a quanto pare, è stata più semplice e informale di quanto si possa immaginare.

Durante una semplicissima cena sul patio di una villetta, Brooklyn ha deciso di inginocchiarsi davanti alla sua ragazza e chiederle di sposarlo mentre lei, visibilmente emozionata, non è riuscita a trattenere le lacrime.

“Baby, non riesco a immaginare la mia vita senza di te ❤️ mi fai sentire speciale e mi fai ridere per tutto il tempo. Mi prenderò cura di te per sempre ❤️❤️ ” queste le parole con cui il primogenito di Victoria e David ha deciso di accompagnare gli scatti.

“Ti amo così tanto che il mio cuore ESPLODERà” questa invece la risposta della biondina tra i commenti.