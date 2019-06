Courtney Cox festeggiata da Jennifer Aniston e Lisa Kudrow

Per la serie “momento nostalgia”, ecco qui uno scatto che di certo vi farà emozionare. Courteney Cox, Jennifer Aniston e Lisa Kudrow insieme dopo quindici anni dalla messa in onda dell’ultima puntata di “Friends“.

Le tre attrici si sono conosciute proprio sul set della serie TV che le ha rese famose in tutto il mondo e non si sono più separate: amiche ormai da 25 anni, Monica, Rachel e Phoebe si sono riunite nel weekend per festeggiare il 55esimo compleanno di una di loro.

Di chi si tratta? Naturalmente della mora Courteney che su Instagram ha manifestato tutto il suo affetto per le amiche di una vita: