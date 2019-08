David e Victoria sono in Puglia!

David Beckham e sua moglie Victoria hanno scelto la Puglia come meta delle loro vacanze estive. A rivelarlo ci ha pensato proprio la stilista ed ex Posh Spice che ieri ha spaccato l’Internet postando uno scatto in cui è ritratta insieme al suo bel maritino, durante una passeggiata in bicicletta in mezzo alla natura di Borgo Egnazia.

“Felice estate! Baci dalla Puglia” ha commentato poi nella caption.

Qualche ora più tardi, Vick ha postato sullo stesso social una seconda foto, questa volta suo marito è ritratto insieme al figlio maggiore Brooklyn, a conferma che quella in territorio pugliese è una vacanza in famigli in piena regola.

E cosa si fa una volta arrivati in Puglia, oltre a godere delle bellezze mozzafiato dei suoi panorami? Naturalmente si mangia e David non se l’è fatto ripetere due volte. L’ex campione del Galaxy ha infatti mostrato su Instagram Story le portate della sua cena in un ristorante extralusso: pasta con le vongole, risotto, filetto e dessert a base di frutta fresca.

“Sono felice dopo questo bel pasto” ha commentato poi sul social accanto ad una gif che, a caratteri cubitali, annuncia: “Sono pieno”.