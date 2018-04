Ecco com’era Paris Hilton a 14 anni

Nei giorni scorsi Paris Hilton ha voluto celebrare sui social la giornata nazionale del furetto. Per farlo l’ereditiera bionda ha deciso di regalarci uno scatto che ce la mostra all’età di 14 anni quando, in occasione del suo compleanno, ricevette in dono il suo primo animaletto dal pelo grigio.

Siete curiosi di scoprire com’era Paris prima di diventare uno dei volti più noti al mondo del gossip? Allora scorrete la pagina fino in fondo!

All’età di 14 anni Paris era bionda come oggi e già in splendida forma.