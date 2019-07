Irina Shayk in intimo su Instagram

La rottura con Bradley Cooper non ha scalfito l’algida Irina Shayk che su Instagram si mostra più sexy e in forma che mai.

La modella ha condiviso sul social un selfie nel quale è ritratta in biancheria intima azzurra, con addominali piatti e tonici e un punto vita sottilissimo. Splendida!

Di recente la 33enne ha deciso di rispondere pubblicamente a chi l’accusa di essere ricorsa all’aiuto del chirurgo plastico per rendere le sue labbra più turgide e piene:

“Se leggo titoli del tipo ‘Irina si è rifatta le labbra’ mi metto a ridere. Rido non perchè la cosa sia comica, ma perchè questa è la vita e bisogna avere senso dell’umorismo. Comunque vadano le cose nel mondo, devi prendere le cose alla leggera. Ci sarà gente che ti amerà e gente che ti detesterà. La cosa non mi scalfisce affatto.” ha spiegato la Shayk in un’intervista per Harper’s Bazaar “Avrò delle rughe e alcune le ho già. Devi accettare l’invecchiamento e i cambiamenti del tuo corpo in ogni sua fase, devi celebrarli. È la vita, bisogna lasciar correre e capire che non si può essere perfetti.”