Jessica Simpson, compleanno in piscina con le amiche

Curve generosissime e costumino animalier: per il suo 39esimo compleanno Jessica Simpson non poteva chiedere di meglio!

La mamma di tre bambini ha chiamato a raccolta il suo gruppo di amiche fidate per un pool party di compleanno all’insegna del glamour e su Instagram ci ha regalato un paio di scatti che la ritraggono raggiante.

“39 anni con le mie ragazze” ha poi commentato sul social.

Qualche ora prima, Jess aveva utilizzato proprio Instagram per annunciare ai fan una big news:

“È tantissimo tempo che aspetto di darvi questa eccitante notizia… Il 4 febbraio uscirà il mio primo libro edito da Harper Collins. Ho lavorato sodo ed ho aperto il mio cuore nel modo in cui non avevo mai fatto ed ora non vedo l’ora di farlo sapere al mondo intero.”