Joe Manganiello sotto la Torre di Pisa

Se in questi giorni vi trovate in Toscana, vi consiglio vivamente di tenere gli occhi bene aperti: potreste imbattervi niente meno che in Joe Manganiello.

Il marito di Sofia Vergara è arrivato in Italia per partecipare al Lucca Comics e sta approfittando della traversata transoceanica per concedersi un giro da turista nel Belpaese e condividere coi fan le foto più suggestive.

Nella foto qui sopra, eccolo mentre saluta gli appassionati di fumetti proprio al Lucca Comics, qui sotto invece potete ammirarlo mentre tenta simpaticamente di raddrizzare la Torre di Pisa.

Quello tra Joe e l’Italia è un legame molto forte: la famiglia paterna dell’attore ha infatti origini italiane e lui non perde occasione per farvi una capatina.