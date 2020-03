Kendall Jenner è hot per Calvin Klein

Dopo aver incantato il mondo intero in occasione della sfilata milanese di Versace, Kendall Jenner ha deciso di continuare a stuzzicare i suoi fan.

L’ha fatto posando per una campagna pubblicitaria davvero bollente per Calvin Klein le cui prime immagini ufficiali sono state diffuse durante il weekend.

Si tratta di tre scatti nei quali la modella è ritratta prima in biancheria intima e poi in topless, col seno coperto appena da un gilet in denim. Sexy e in super forma, Kenny si è concessa generosamente all’obiettivo del fotografo italiano Mario Sorrenti.