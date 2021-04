Kylie Jenner mostra il lato B su Instagram

Lato B in mostra per Kylie Jenner che nelle scorse ore ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan.

La giovane mamma, imprenditrice e star dei social ha condiviso su Instagram alcune foto nelle quali è ritratta in quella che sembra essere una stanza d’albergo, con tanto di curve fasciate in un abitino verde con stampa floreale. Con i capelli lunghissimi e un paio di orecchini vistosi, Kylie ha messo in mostra il suo fisico femminile dalle forme generose commentando: “Eccola nel suo mondo“.

Naturalmente le foto in questione sono diventate subito virali e Kylie ha incassato ben 4 milioni e mezzo di like in sole 10 ore.