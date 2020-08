Lea Michele è mamma!

La star di Glee ha dato alla luce un maschietto, frutto dell’amore col marito Zandy Reich, sposato nel 2019. La notizia è stata confermata da una fonte vicina alla coppia attraverso le pagine di People.

“Sono tutti felici e in salute, e sono estremamente grati. Fino ad ora è stato un bambino facile da gestire.”

Il piccolo, di cui non conosciamo ancora il nome, è venuto al mondo nel momento più tragico della carriera di Lea che, a fine maggio, è stata accusata di bullismo da alcuni colleghi della serie TV che le ha regalato popolarità in tutto il mondo. Da allora ha deciso di allontanarsi dalla vita pubblica prendendo le distanze anche dai social, così da vivere in tranquillità gli ultimi momenti di gravidanza e la nascita del suo bambino.