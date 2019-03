Leighton Meester porta la primavera sulla cover di Shape

Leighton Meester ci catapulta nel clima primaverile grazie alla sua cover per Shape Magazine. La star di “Gossip Girl” si è prestata ad uno shooting fresco e frizzante e si è raccontata in una lunga intervista.

Eccone uno stralcio.

Sull’essere mamma di una bimba di tre anni:

“Penso di essere davvero fortunata eppure mi ritrovo a fare il lavoro più duro al mondo, quello della mamma. Una cosa che ho imparato da quando sono genitore è che ad un certo punto devi fare un passo indietro e lasciare che tuo figlio combatta un po’, lasciare ad esempio che cada quando gioca al parco. E’ così che imparano.”

Sul suo piano di allenamento:

“Negli ultimi sei mesi il surf è stato il mio esercizio principale. Mi sono resa conto che, quando non ho un obbiettivo fisico in mente, riesco ad avere molta più fiducia in me stessa. Non si tratta di lavorare per avere degli addominali o per dimagrire, si tratta di imparare uno sport e questa è una cosa appagante. Inoltre stare nell’oceano è un’esperienza così spiritualmente appagante che dimentichi che si tratta a tutti gli effetti di un allenamento.”

Sulle sue abitudini alimentari:

“Di solito mangio un rapporto di 60: 40 o 70: 30 cibi sani rispetto a quello che vorrei mangiare. Se ho una colazione o un pranzo appaganti a cena sto attenta. Per la colazione, ad esempio, tengo tutti gli ingredienti per il mio frullato in sacchetti richiudibili. E’ tutto porzionato. A lavoro ho delle insalate con pollo, con tacchino o con pesce preparate per me da uno chef personale. A cena mangio tacos o qualunque altra cosa di cui abbia voglia tipo i miei biscotti alla menta. Li amo così tanto che ormai è diventato un vero e proprio gioco. Mi dicono: oggi hai preso la tua dose di biscotti? Come se fossero le mie vitamine.”

Su come mantiene un equilibrio: