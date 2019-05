Lenny Kravitz mostra il fisico sui social

Cinquantaquattro anni all’anagrafe ed sex appeal da vendere: per Lenny Kravitz il tempo sembra non essere mai passato dal suo esordio nel 1983.

È stato il cantante a condividere sui social lo scatto bollente che vedete qui sopra nel quale posa in una camera da letto, sfoderando una tartaruga che farebbe invidia ai suoi colleghi più giovani, oltre che, naturalmente, la sua voluminosa capigliatura rasta.

In questo periodo Lenny è impegnato col suo Raise Vibration Tour 2019 che lo terrà impegnato fino a settembre in giro per il mondo.