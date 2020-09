Maya Hawke parla della sua dislessia

Dopo aver incantato a Venezia col suo magnifico abito a sirena firmato Versace, Maya Hawke si apre riguardo la diagnosi di dislessia, ricevuta quando era ancora bambina.

L’ha fatto in occasione di un’intervista rilasciata per il sito NPR durante la quale ha parlato della diagnosi come una “grande benedizione nella mia vita“.

Tutto è cominciato quando, ancora bambina, fu espulsa dalla scuola che frequentava perchè non sapeva leggere come i suoi compagni:

“Ho frequentato quindi una scuola speciale per bambini con difficoltà di apprendimento. Mi ci è voluto molto tempo per imparare a leggere e ancora adesso ho delle difficoltà.” “La cosa meravigliosa al mondo d’oggi è che ci sono molte opzioni. C’ è stato qualcosa nell’aver avuto un limite nella capacità di produrre e comprendere storie che mi ha reso ancora più determinata ad amarli, capirli e crescere con loro.”

Per fortuna la star di “Stranger Things” ha avuto dalla sua parte i genitori Uma Thurman e Ethan Hawke che l’hanno sempre sostenuta e incoraggiata: