Nick Jonas celebra l’anniversaio di matrimonio di Kevin e Danielle

Archiviato il fastoso matrimonio indiano, durante il quale ha giurato amore eterno alla compagna Priyanka Chopra, Nick Jonas, ritornato negli States in vista del Natale, ha voluto celebrare sui social un evento davvero speciale.

Si tratta del nono anniversario di nozze tra suo fratello maggiore Kevin e sua cognata Danielle, mamma delle piccole Valentina e Alena. Il cantante ha postato quindi uno scatto realizzato proprio nel lontano 2009 ed ha commentato:

“Nove anni fa mio fratello Kevin e Danielle si sono sposati. Vi racconto un fatto inedito: il giorno delle nozze mi è spuntato un enorme brufolo sulla fronte. Avevo 17 anni e mi sentivo in forte imbarazzo perchè c’erano più di 400 persone e le foto scattate sarebbero state divulgate in tutto il mondo… Ma i due sposi mi fecero sentire molto meglio a riguardo, mi incoraggiarono dicendo che il mio brufolo non era vistoso e che nessuno se ne sarebbe accorto. La loro premura nel loro grande giorno e durante tutta la loro vita insieme è così toccante per me! Il mio brufolo scomparve dopo circa una settimana, ma il loro amore durerà per sempre. Ora che sto entrando in questo nuovo capitolo della mia vita insieme alla mia sposa, mi sento grato di avere un esempio così brillante che mi ricorda come dovrebbe essere bello e sano un matrimonio. Vi voglio bene (ed amo le vostre dolci bambine). Vi auguro una vita di gioia vissuta per sempre insieme. Felice anniversario.”

Auguroni!