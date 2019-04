Taron Egerton mostra i muscoli su Attitude Magazine

“Bohemian Rapsody” gli ha regalato fama in tutto il mondo ed ora Taron Egerton potrebbe essere ad un passo dalla consacrazione grazie al film “Rocketman“, la pellicola ispirata alla vita di Elton John per la quale si è calato proprio nei panni del baronetto britannico.

In attesa del prossimo 6 maggio, giorno in cui la pellicola arriverà nelle sale di tutto il mondo, Taron continua ad essere conteso dai magazine più importanti e, dopo aver posato per GQ British e Man ABout Town, eccolo sulla cover di Attitude Magazine in versione “bello e impossibile”.

Col fisico pompatissimo, appena nascosto sotto una t-shirt bianca ed un paio di jeans, il 29enne inglese sfodera uno sguardo da macho e fa letteralmente impazzire le sue fan.

Per un altro scatto: