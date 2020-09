Victoria Beckham presenta la SS 2021 a porte chiuse

La London Fashion Week ha aperto i battenti, ma l’emergenza coronavirus ha costretto gli addetti ai lavori a rinunciare agli eventi che da sempre la caratterizzano.

In questa atmosfera surreale, ieri pomeriggio Victoria Beckham ha presentato a porte chiuse la sua collezione Spring/ Summer 2021 e, sebbene abbia dovuto fare a meno di ospiti prestigiosi e giornalisti, non si è fatta mancare la vicinanza della sua famiglia.

Come da tradizione infatti suo marito David è arrivato in atelier insieme ai figli Romeo e Cruz e alla piccola Harper, che non ha perso l’occasione per sfoggiare un total look firmato proprio dalla casa di moda fondata dalla sua mamma. Unico assente il primogenito Brooklyn che presto vedremo all’altare con la sua fidanzata Nicola Peltz.

“I miei ospiti preferiti (e gli unici) in questa stagione! 😂 Vi amo tanto” ha scritto l’ex Posh Spice su Instagram accanto a un ritratto di famiglia.

Nelle scorse settimane abbiamo scoperto che David e Victoria, che la scorsa estate si goduti una vacanza in Puglia, hanno combattuto personalmente contro il coronavirus. I due sono stati contagiati a inizio anno, ma sono riusciti a superare la cosa senza grosse difficoltà.