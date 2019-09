Bella Thorne si da alla pulizia delle spiagge

Bella Thorne ha deciso di sfruttare la sua visibilità sui social per mandare al mondo un messaggio super positivo.

Dopo aver incantato il pubblico presente alla Mostra del Cinema di Venezia insieme al suo Benji, la rossa tutto pepe si è concessa una vacanza al mare e, dal suo sconosciuto paradiso balneare, ha voluto approfittare per incitare i fan a non abbandonare i rifiuti in spiaggia.

“Teniamo pulite le nostre spiagge” ha commentato accanto ad una serie di scatti in cui è ritratta mentre cestina un enorme sacchetto di plastica trovato nel mare.

Un messaggio così potente e attuale che pure il suo costume rosa zebrato è passato in secondo piano.

Brava!