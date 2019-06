Naomi Campbell hot nel deserto

Quarantanove anni appena compiuti ed un fisico pazzesco: per Naomi Campbell il tempo sembra essersi fermato agli anni ’90 quando, all’apice della sua carriera da top model, calcava le passerelle più prestigiose del mondo.

La Venere Nera ce ne ha dato prova nelle scorse ore quando ha mandato letteralmente in tilt la rete postando uno scatto che la ritrae completamente nuda tra le dune sabbiose del deserto.

Col fisico tonico e asciutto, l’ex compagna di Liam Payne ha posato per British Vogue in Kenya mettendo in mostra un lato b da urlo e un profilo praticamente perfetto.

Guastatevela nello scatto qui sotto.