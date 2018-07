Sarah Jessica Parker in vacanza in Sicilia? Ebbene sì, a quanto pare anche l’attrice che ha prestato il suo volto all’indimenticabile Carrie Brashaw ha ceduto al fascino dell’isola italiana.

Durante il weekend la star di “Sex & The City” si è goduta una passeggiata in famiglia per le vie di Modica, lanciandosi alla scoperta dei segreti del cioccolato artigianale e delle specialità gastronomiche della bella isola del sud.

A fare compagnia a Sarah Jessica Parker in vacanza in Sicilia, non soltanto il marito Matthew Broderick, ma anche i figli James, Tabitha e Marion:

“Il mio sorriso dice tutto.” Ha scritto su Sarah su Instagram accanto ad una foto che la ritrae per le vie del comune siciliano insieme alle sue gemelle “Grazie Sicilia per non aver tradito le nostre alte speranze ed aspettative. Addio. Per ora.”